Gli estremismi complementari

di Davide Cavaliere –

La «cancel culture», ossia la variante più aggressiva e totalitaria dell’ostracismo politicamente corretto, è un nemico «intimo» della democrazia; un demone interiore che opera una falsificazione della nozione di «uguaglianza» e minaccia la libertà di espressione.

Per comprendere al meglio questo nuovo conformismo ideologico, col suo corollario di statue abbattute, libri dati alle fiamme, damnatio memoriae e proscrizioni, è necessario leggere il paper redatto dal giornalista Nathan Greppi per l’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici, intitolato Alt-Right e Cancel Culture: i nuovi estremismi nel contesto italiano.

Le origini «cancel culture» vengono correttamente ricercate nel clima intellettuale degli anni Settanta, dove la filosofia della «decostruzione» di Jacques Derrida si mescolava a un malsano odio di sé europeo e a un vago bovarismo esotico. Massimo esponente di questa di questa stagione fu Edward Said, autore imbevuto di Foucault e postmodernismo francese che, forte delle suo origini palestinesi, è riuscito a imporre al mondo accademico il suo revisionismo storico antioccidentale.

Le diffusione capillare delle affabulazioni teoriche di Said e il proliferare degli studi post-coloniali, di genere, femministi, che vedono alle spalle di ogni azione umana una volontà di potere, uniti alla «sparizione del confine tra spazio pubblico e privato» generata dai social media, hanno prodotto il fenomeno delle gogne mediatiche, della suscettibilità estrema, dell’intolleranza, ovvero la «cancel culture».

Il fanatismo dei militanti del Bene declinato nelle forme della correttezza politica muove di pari passo con un angelismo ridicolo. Come ricorda Greppi, la prima manifestazione di «cancel culture» sono i trigger warning, ossia degli avvertimenti inseriti «all’inizio di un testo o di un video per avvisare della possibilità che alcuni fruitori di quel contenuto ne rimangano turbati a causa dei particolare temi trattati o comunque presenti». Ecco, allora, che si è iniziato a etichettare le opere di Shakespeare e tutte quelle ritenute non in linea con la catechesi progressista.

Per fortuna, ricorda l’autore, l’Italia sembra avere maggiori anticorpi contro questo nuovo oscurantismo. Anche se non mancano gruppi di estrema sinistra, perlopiù legati al mondo universitario, che interrompono e censurano le voci che ritengono «fasciste», come accaduto a uno studioso del calibro di Angelo Panebianco.

Il documento di Greppi si occupa anche dell’Alt-Right, altro fenomeno d’importazione statunitense, una galassia nazionalista, populista, vagamente complottista e razzista, nota per l’uso di un linguaggio provocatorio e derisorio. Alt-Right e «cancel culture», sorte dal medesimo disorientamento storico e politico, si alimentano a vicenda.

Un politicamente corretto soffocante produce reazioni altrettanto estreme, che potremmo qualificare come «politicamente abietto». Il rischio che corriamo è quello di veder erosa da dentro la società aperta, accusata sul versante «sinistro» di essere «intrinsecamente razzista» e su quello «destro» di aver favorito un relativismo morale a un autorazzismo distruttivi dell’idea di comunità. A quanti sono posseduti da questi diavoli interiori, gli appelli allo scetticismo e alla tolleranza appariranno come segni di viltà o complicità.

Eppure, per non soccombere a questi riaggiornati «opposti estremismi» necessitiamo dello spirito che anima il paper di Greppi e l’Istituto Germani: liberale, laico, riformista, atlantico.