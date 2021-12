Il suicidio della destra

di Davide Cavaliere –

La Destra sovranista, che doveva spezzare gli equilibri di potere italiani ed europei, battendosi contro i burocrati e i governi tecnici, è diventata un alleata di Draghi.

Se l’Italia è diventata una prigione sanitaria popolata da individui marchiati con un codice a barre, robot anti-assembramento, richiami vaccinali infiniti e l’antiterrorismo che, di notte, come la NKVD, piomba in casa di coloro che hanno osato sollevare dubbi sulla filantropia della Pfizer e la bontà naturale del ministro Speranza, la colpa sarebbe di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Di Berlusconi, per carità, non parliamo, così come del suo partito, ormai indistinguibile da quello Democratico e orientato, in via esclusiva, a far assurgere il suo fondatore alla carica di Presidente della Repubblica.

La destra italiana ha una responsabilità gravissima non solo nei confronti dei suoi elettori, ma anche di fronte a mezzo miliardo di cittadini dell’Unione Europea. Infatti, come sempre nella storia, l’Italia è stata il laboratorio di un esperimento politico e sociale destinato a imporre una nuova forma di società: un ordine tecnocratico fondato sui diritti a scadenza e la sorveglianza statale di massa.

Alla Destra nostrana, capace solo di occuparsi del made in Italy e degli immigrati che rubano biciclette, ossia dell’irrilevante, è mancato il coraggio di opporsi a questa involuzione totalitaria dello stato.

Grazie alla vigliaccheria dei sopraccitati leader del sovranismo italico, qualsiasi resistenza degna di nota è morta sul nascere. I due non solo non hanno mai organizzato manifestazioni di protesta, ma non hanno nemmeno appoggiato quelle organizzate dalla società civile e dai lavoratori, a cominciare dai portuali di Trieste. La Lega, ormai declassata a sciuscià di Draghi, le ha persino avversate attraverso la voce dei suoi governatori.

Salvini e Meloni avrebbero potuto organizzare proteste imponenti contro il mostruoso certificato vaccinale, fare ostruzionismo in parlamento, raccogliere fondi per pagare le multe a quanti si sono opposti alla tessera verde, coordinare un vasto movimento di disobbedienza civile, pianificare delle azioni collettive legali contro i provvedimenti del governo, ma hanno preferito la strada, suicida, della moderazione (Meloni) o della collaborazione (Salvini).

In alcuni casi, i governatori del centrodestra, si sono dimostrati più realisti del re, invitando il governo centrale a varare misure sempre più restrittive e liberticide. Le dichiarazioni di soggetti come Fedriga, Zaia e Cirio sono perfettamente in linea con quelle del ministro della sanità.

Il vuoto lasciato dalla Destra è stato riempito dagli intellettuali di Sinistra. Contro le menzogne che vengono raccontate da anni riguardo alla «pandemia», hanno fatto più Cacciari, Agamben e Vattimo, che tutto il centrodestra maccheronico e «responsabile» – grazie a loro, adesso, sappiamo che chi parla il linguaggio felpato del «buon senso» è un vile.

Ancora una volta, la Destra sconta la triste conseguenza di non aver mai né sostenuto né ricercato degli intellettuali. Il conformismo dei partiti conservatori in merito alla narrazione della pandemia è determinato dalla loro incapacità di elaborare analisi critiche e dalla timorosa riverenza nei confronti degli «esperti», percepiti come portatori di competenze che fanno loro difetto.

Il pragmatismo antintellettuale dei sovranisti italiani, con la loro polemica nei confronti dei «professoroni», si è risolto in un fideismo scientifico non appena hanno percepito un pericolo per la loro salute. A ben vedere, la rozza praticità del centrodestra, con la sua mania del «fare», si adatta benissimo alla logica strumentale e grossolana dei gestori della pandemia, le cui risposte sono sempre semplici: c’è il virus? Vaccino. I contagi aumentano? Lockdown.

La Destra è portatrice di una mentalità essenzialmente tecnica e utilitarista. Il «buon senso» costantemente evocato dai suoi esponenti è quello delle anziane beghine per la quali «la salute è la prima cosa».

Insomma, volente o nolente, il centrodestra del bel Paese è il miglior alleato dei fanatici delle chiusure e delle mascherine. Una condotta della quale dovranno, prima o poi, rendere conto.