La stagione di Battiato genio ribelle

di Roberto Zadik –

Talmente originale da essere stato irripetibile, “per molti ma non per tutti”, il cantautore e pensatore siciliano Franco Battiato ha inaugurato un modo tutto suo di cantare, particolarissima anche la sua voce e comporre canzoni. Per questo la sua misteriosa scomparsa, il 18 maggio a 76 anni, getta un’ombra davvero spessa su un mondo dello spettacolo sempre più desolato, fra abbassamento del livello artistico, Covid e crisi economica e esistenziale del Paese.

Nella marea di omaggi a questo artista estremamente intenso, sornione e profondo, intendo scrivere qualcosa di diverso dalle solite banalità alle quali Battiato si ribellò per tutta la sua lunga e luminosa carriera.

Non un freddo riassunto biografico e nemmeno uno dei tanti elogi sperticati, bensì intendo sottolineare il suo enorme contributo artistico e umano. Innanzitutto come De Andrè o Lucio Dalla o Gaber egli è stato un personaggio complicato, idealista e anticonformista. Colto, stimolante, magnetico eppure estremamente riservato e a volte sfuggente e solitario, più che un musicista, Battiato è stato “un intellettuale prestato alla musica”.

Ricordo quella sua “impegnata leggerezza” mentre ascoltavo negli anni universitari capolavori come “La voce del padrone” uscito 40 anni fa nel 1981 che sconvolgeva il pop melodico sentimentale nostrano con brani stralunati e ermetici come Centro di gravità permanente o il rifacimento del classico brasiliano Paloma di Caetano Veloso che diventava la brillantissima Cuccuruccuccù, per non parlare della sognante e profetica Bandiera Bianca e di versi surreali e estremamente ironici come “A Beethoven e Sinatra preferisco l’insalata”.

Testi pungenti e misteriosi, voce sottile e penetrante e quell’aria dimessa e emaciata che nascondeva un vulcano di idee e fantasia sono stati, a mio parere, gli ingredienti di mezzo secolo di febbrile produzione. Ma quanti davvero l’hanno capito e ancora oggi lo apprezzano e perfino , specialmente fra i giovani lo conoscono? Quanti davvero sanno cosa l’Italia ha perso con la morte di Franco Battiato?

Esploratore sonoro e concettuale, sperimentalista in continua e fertile inquietudine, dalla fine degli anni ’60 agli anni duemila ha continuato a cercare, a scavare dentro sé stesso e nelle nevrosi del secondo Novecento dando il suo meglio, secondo me, fra gli anni ’80 e il decennio successivo.

Nessuno mai ha mischiato generi così diversi fra loro, passando dalla canzonetta pop alla poesia mistica di capolavori come “E ti vengo a cercare” in cui volutamente egli confonde l’ascoltatore nel dubbio se stia parlando di una donna o del Divino o la sognante “La stagione dell’amore” (il titolo dell’articolo ne è una parafrasi) e che dire de “La Cura” una delle sue composizioni di maggiore ispirazione.

Battiato è stato dunque un coraggioso esploratore, un instancabile osservatore del mondo di una versatilità e di una cultura davvero sorprendenti. Nelle sue tante canzoni esplorò una pluralità di tematiche. Dalla mistica, alla politica, numerose le frecciate contro il potere ma senza mai offendere o scadere nel cattivo gusto, dalla musica pop ai riferimenti esotici e etnici che l’hanno sempre così attratto, si pensi a brani come Gilgamesh dedicato all’omonimo poema epico piuttosto che “gli alberghi a Tunisi” della geniale “L’era del cinghiale bianco”.

Battiato sapeva spiazzare, incuriosire, emozionare il suo pubblico spesso colto e raffinato, mentre “la massa” generalmente preferiva Baglioni piuttosto che Ramazzotti o Venditti. Un artista eccezionalmente completo, versatile e ispirato che seppe non cedere mai alle mode, alle facili commercializzazioni, alle lusinghe del successo mettendosi sempre in gioco, passando dai registri e dai generi più vari, cimentandosi perfino nel suo Fleurs negli anni ’90 in rifacimenti di successi italiani e internazionali come Ruby Tuesday dei Rolling Stones che cantata da lui si trasformava completamente.

La sua vita e la sua carriera sono state prodigiose, segnate da tenacia e forza caratteriale lontane anni luce dall’egocentrismo o dalla vanità di molte star per un artista che divenne simbolo di classe, misura e sobrietà di modi e di atteggiamenti. Orfano di padre, nato in un piccolo paesino della sua Sicilia, Battiato ebbe da sempre un rapporto stretto e al tempo stesso “nomade” con la sua terra d’origine, viaggiando continuamente sia geograficamente che con la sua sconfinata immaginazione, vivendo lungamente nell’adorata Milano per poi tornare a casa più forte di prima, passando dalla popolarità a fasi di isolamento, dall’euforia creativa a momenti di contemplativa solitudine.

Un talento e una personalità non solo fuori dagli schemi, ma unico che ha collaborato con una vasta schiera di musicisti e pensatori. Fra questi gli amici Giorgio Gaber e Caterina Caselli che lo “scoprirono” negli anni ’60 al violinista Giusto Pio al filosofo e amico inseparabile Manlio Sgalambro, legandosi a lui in un triennio estremamente fertile dal 1994 al 1997, sempre aperto a nuove frontiere artistiche e spirituali. Dopo aver cominciato in “tono minore” con album di sperimentazione come Click la vera celebrità arriva fra il 1981 e il 1983 con album come L’Arca di Noè caratterizzati da brani dai ritmi coinvolgenti come nella bellissima Voglio Vederti Danzare.