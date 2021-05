Solitudine, salvezza o voragine dell’essere umano?

Roberto Zadik –

Quanto si sta bene con se stessi e con gli altri, è una domanda classica che almeno una volta nella vita gli esseri umani si pongono. E in questa pandemia sento spesso parlare di isolamento, di “distanziamento sociale”, di paura o piacere provato dai singoli nel vuoto della solitudine di un appartamento, di una stanza, di un giardino disabitato.

Ispirandomi al titolo di un bel saggio del filosofo ebreo austriaco Popper “Cattiva maestra televisione” ho deciso di storpiarlo deviandolo a una riflessione sulla solitudine. Questo tema è molto famoso e antico, attraversa le arti, dalla letteratura alla musica fin da tempi remoti vari autori furono “grandi solitari” da letterati come Leopardi e Pavese o le poetesse americane Emily Dickinson e Sylvia Plath, a filosofi come Schopenhauer ai pittori Schiele e Frida Kahlo.

Ma cos’è questa solitudine tanto descritta e come mai varie sono le reazioni a quella che più che una condizione, a mio modesto parere, rappresenta un sentimento? Essa è benefica o dannosa per l’essere umano? Sulla solitudine ne sento dire di tutti i colori. Ci sono single che fra orgoglio e fragilità elogiano il detto “meglio soli che mal accompagnati” salvo poi gettarsi sul primo partner disponibile. Ci sono persone che passano il tempo a lamentarsi di quanto “si sentono sole” riversando il proprio vittimismo egocentrico sui social network e invece chi si vanta di quanti amici ha, di quante persone lo seguono magari ritrovandosi solo quando il suo fascino estetico e economico si esaurisce.

La solitudine genera diversi stati d’animo ed essa dipende dal carattere del singolo, introverso o socievole, più di tante altre condizioni. Lo stare soli può essere piacevole per brevi attimi, dove ci si riposa, ci si ricarica, dedicandosi a hobby e interessi, magari evitando persone o situazioni spiacevoli ma a lungo termine spesso si rivela estremamente dannoso, deprimente e logorante come poche altre condizioni.

Molti artisti si suicidarono per solitudine, da Pavese a Mishima, tanti ingrassano o dimagriscono eccessivamente per abbandono, sprofondano nella depressione e nell’apatia, in pericolose dipendenze da alcol e droghe come varie rockstar morte a soli 27 anni da Jim Morrison a Amy Winehouse. Si passa da personalità fredde e misantrope come il protagonista del bellissimo “Shining” di Kubrick tratto da un grande romanzo di Stephen King, uscito ormai 40 anni fa che degenerò nella follia a causa dell’isolamento in quel sinistro Overlook Hotel o il Norman Bates di Psycho romanzo di un certo Robert Bloch divenuto capolavoro hitchkockiano a gente estremamente sensibile e sentimentale che non può vivere da sola, che ha il terrore dell’abbandono e della solitudine. Essa innegabilmente è uno dei mali della civiltà moderna, amplificata dal “distanziamento sociale” da Covid, così come dall’abuso tecnologico di social network nei quali spesso si dà il peggio di sé stessi, litigando con sconosciuti sui massimi sistemi, esaltando sé stessi, cercando un dialogo che nella realtà spesso è inesistente o deludente.

La solitudine è una costante, a volte una medicina per studiare, per scrivere, per comporre canzoni, per lavorare a progetti ma il peso del vuoto inevitabilmente ci svuota, togliendo significato e sapore a quella “mandria di giorni” chiamata vita. Tanti furono i libri, le canzoni, le poesie, i film da Bergman a Antonioni a Woody Allen dedicate alla solitudine.

Spesso si sprofonda in compagnie e unioni sbagliate per disagio nello star da soli e sembra che per molti l’assenza di persone sia una condanna, peggio di una malattia, della povertà, della follia. La solitudine è una cura o una afflizione, un rimedio o invece un problema? Questo l’eterno dilemma e ho dedicato alla solitudine delle metropoli e della Milano odierna il mio primo libro “Milanconie 2.0” perché nonostante si parli tanto dell’abbandono di anziani, malati e emarginati, varie persone sembrano condannate all’emarginazione, anche senza patologie particolari e essi sono diventati i protagonisti di quei miei racconti usciti nel lontano 2013.

In una mentalità come quella contemporanea consacrata al “culto dell’immagine”, all’aspetto fisico, al consumismo e al classismo è davvero facile venire esclusi. Forte il divario silenzioso ma reale che spesso si crea fra varie categorie di “vincenti” chi ha raggiunto una stabilità sociale, sentimentale e lavorativa e chi invece non ha concluso niente, fra chi è elegante, esteticamente piacente e affermato e chi invece è trasandato, poco piacevole fisicamente o caratterialmente e disagiato economicamente.

La solitudine è quindi un misto di elementi. Dal carattere chiuso e solitario che prova piacere nella solitudine a chi invece è ipersensibile o esuberante e facilmente si sente abbandonato, alla società materialista e superficiale che non solo oggi ma anche in passato si divertiva a isolare chiunque fosse considerato “un tipo strano”, “un personaggio”, alla scuola con piaghe preoccupanti come il “bullismo” al mondo del lavoro col “mobbing” verso colleghi considerati “inferiori” per qualche motivo.

Concludo questa riflessione invitando chi legge a meditare sulla solitudine e la sua complessità, sulle sue poche gioie e sui suoi tanti e inespressi dolori, sull’importanza delle vere amicizie e dei contatti sociali cercando di creare una sincera solidarietà fra persone oltre alle solite ipocrisie buoniste e retoriche.