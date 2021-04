Il nuovo oscurantismo

di Davide Cavaliere –

La Howard University – storica accademia statunitense nella quale si è formata l’attuale vicepresidente Kamala Harris – ha chiuso il proprio Dipartimento di Studi Classici. Omero, Cicerone, Socrate, Platone, Sofocle sarebbero troppo bianchi per gli studenti, in maggioranza afroamericani, del celebre ateneo.

L’università di Oxford, intanto, rivede il corso di storia della musica e riduce le lezioni dedicate ai compositori europei in favore della musica africana. Inoltre, impone corsi di storia non occidentale e cancella quelli di storia del Cristianesimo. Una scuola di New York ha deciso di rinominare le leggi di Newton, definizione considerata eccessivamente eurocentrica. Nel frattempo, un ateneo inglese ha avviato un corso in merito al “razzismo” del filosofo Immanuel Kant.

Alcuni anni fa, i corsi sulla storia della civiltà europea vennero eliminati dalla University of Texas perché ritenuti “intrinsecamente di destra”, come sentenziò il corpo docente. Mentre l’università di Yale restituì venti milioni di dollari di finanziamento piuttosto che reintrodurre corsi sulla civiltà occidentale.

La guerra contro la cultura classica e cristiana è in corso da decenni. I numi tutelari della cultura europea, da Aristotele a Beethoven, passando per Dante e Shakespeare, sono ritenuti intrinsecamente oppressivi in quanto bianchi, maschi e, talvolta, cristiani. È un fenomeno che ha le sue radici nella contestazione studentesca dei radicali Sixties. Gli anni Sessanta durante i quali i giovani distrussero le accademie al grido di motti come “From Plato to Nato”.

A sentire i guru della nuova ondata di razzismo contro i bianchi – intossicati dagli scritti di Foucault, Derrida, Said e Marcuse –, il grande misfatto della cultura europea consisterebbe nella sua tendenza ad assolutizzare i valori della propria concezione del mondo e dei rapporti sociali. Tale disposizione mentale sarebbe alla base del razzismo, del colonialismo e dell’imperialismo. Le vicissitudini dello spirito europeo si trovano ridotte a “violenza verso l’Altro”. Dal Liceo di Aristotele si arriverebbe diretti alla morte di George Floyd.

È la posizione sostenuta, per esempio, dallo studioso di origini dominicane Dan-el Padilla Peralta che, in tempi recenti, ha condannato gli studi classici senza possibilità di appello: essi, sostiene lo storico, avrebbero contribuito alla formazione di una “white culture” da cui sarebbero derivati il colonialismo, il fascismo e, naturalmente, il razzismo. Si tratta della trasposizione accademica del punto di vista della leader di Black Lives Matter, Tamika Mallory, secondo la quale “i bianchi, in quanto persone bianche, sostengono la supremazia bianca”.

L’ondata di odio che investe i bianchi e il loro retaggio non è solo un malinteso antirazzismo, ma un vero e proprio suprematismo nero. L’obiettivo non è solo quello di “decostruire” i fondamenti della civiltà nata dall’incontro di Atene e Roma con Gerusalemme, ma di cancellarli per fare spazio a una cultura africanocentrica, filoislamica e, in generale, orientata verso le minoranze etniche.

Dietro alla retorica dell’uguaglianza, della giustizia sociale, del relativismo si nasconde una ferocia antieuropea, anticristiana e antisemita, nutrita da un’incultura generalizzata e da un vero e proprio analfabetismo umanistico.

L’ossessione per il “genere” e la “razza” ha creato un clima soffocante e oscurantista, che mina la libertà di espressione e di ricerca. Come scrisse il grande fustigatore delle mode accademiche sessantottine, Allan Bloom: “La libertà di pensiero ha bisogno non solo, o non soprattutto, dell’assenza di vincoli legali, ma anche della presenza di pensieri alternativi. La tirannia più riuscita non è quella che usa la forza per assicurarsi l’uniformità, ma che elimina la coscienza di altre possibilità, che fa sembrare inconcepibile che siano fattibili altri modi, che cancella il senso dell’esistenza di qualcosa all’esterno”.

La tirannia del presente parla il linguaggio dell’antirazzismo.