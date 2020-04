La banalizzazione della fede

di Stefano Bonacorsi –

Trovo oltremodo curioso, seppur da cristiano classificabile come evangelico-pentecostale, il modo ignobile con cui viene, in questi giorni, irriso il cristianesimo di matrice cattolica.

Ma non nascondiamoci dietro a un dito, questo è l’odio secolare contro la Chiesa Cattolica Romana che i suoi detrattori, non vedevano l’ora di poter far emergere in tutto il suo splendore.

A poco servono i sermoni di Fiorello che dice che si può pregare in casa, o del sindaco Sala(h) che riduce la fede a fatto personale. Qui siamo di fronte a un messaggio politico vero e proprio e ancora meglio se ci si mette di mezzo il solito Salvini il quale viene deriso per aver recitato l’eterno riposo dalla D’Urso, motivo per il quale i “restiamo umani” a targhe alterne hanno avviato una petizione per la chiusura del suo programma.

La polemica sulla chiusura delle Chiese lascia perplessi addirittura laici impenitenti come Daniele Capezzone, ex radicale che nella sua rassegna mattutina si stupisce dei vescovi pro chiusura. Allo stesso modo, lo storico Marco Gervasoni, che si definisce cattolico ateo, ha ricordato la funzione della chiesa che storicamente ha aiutato col supporto ai fedeli, durante le pestilenze.

Carlo Cambi poi, su La Verità, nello scontro tutto interno alla Ue per gli aiuti ha ricollocato l’origine alla divisione tra Luterani-Calvinisti del nord, contro i Cattolici del sud.

Dove vogliamo arrivare? Al fatto che la fede c’entra pochissimo se non nulla con queste chiacchiere da casa del popolo. Che la gente abbia bisogno di supporto nell’anima oramai, dopo un mese di quarantena e divieti d’uscita è un fatto, e moltissimi faranno ricorso anche a psicologi e psicoterapeuti, statene certi.

Ho visto un video dove un prete cattolico confessava a distanza di sicurezza i fedeli, fuori sul selciato della Chiesa, con le persone a distanza di sicurezza dentro la loro macchina. Molti sacerdoti nel bergamasco sono morti per poter somministrare l’estrema unzione.

I cristiani fondamentalisti hanno fatto invece alla maniera dei primi apostoli, si sono ritrovati nelle case, pochi alla volta, per leggere la Bibbia e pregare insieme. Queste sono persone mosse dalla fede. Della politica non gli importa, a loro importa della salvezza.

Ma a leggere sia Borgonovo su La Verità che parla dei cattolici fai-da-te; e Bisignani che si interroga su cosa ci sia dietro alla chiusura delle chiese sul sito di Nicola Porro, si capisce che la fede è un fatto secondario.

La chiusura dei templi viene fatta sulla pelle delle persone che, tra una coroncina del rosario e un atto di dolore altro non hanno a cui aggrapparsi. Salvini dice bene quando afferma che la scienza non basta, e non voglio dubitare della sua buona fede di mariano improvvisato, è pur vero che come han fatto dire ad Andreotti nel fil “Il Divo” i preti votano, ma perché un’esigenza dell’anima deve essere ridicolizzata solo perché a farlo presente è l’odiato Truce?

Lion Udler sul suo profilo facebook ha fatto vedere cosa è successo in Francia e Germania quando hanno detto che i muezzin potevano fare l’orazione all’altoparlante, il risultato? Raduni di musulmani in oltre cento moschee, incuranti delle misure di sicurezza. In Italia ne avete sentito parlare? E se dalla D’Urso ci fosse stato un Imam a fare la preghiera per i morti che reazione ci sarebbe stata?

La verità è che, tra le involontarie spinte secessioniste fomentate dall’incompetenza di Conte, Gualtieri e Borrelli, e i virologi che un giorno dicono una cosa per poi smentirla il giorno dopo, la fede è tornata al centro della vita delle persone, volenti o nolenti.

Abbiamo visto sindaci pregare santi e madonne in streaming, invocando miracoli avvenuti secoli addietro, nel silenzio dei relativisti; tuttavia non abbiamo purtroppo guadagnato il silenzio dei politici ma, del resto, la secolarizzazione della Chiesa Cattolica Romana, ha avuto questa drammatica conseguenza: essere più una struttura politica che non spirituale.

Il risultato è che oggi, col Papa più imbarazzante della storia recente, i fedeli vengono calpestati, un po’ come è sempre avvenuto negli scontri tra papato e impero, nelle evangelizzazioni forzate dai conquistadores, nelle crociate e negli scontri tra chiese riformate e cattoliche.

E pensare che, in questo periodo che si chiama Pasqua, e che in ebraico significa “passare oltre” sarebbe d’uopo ricordare che il cristianesimo altro non è che un percorso di riconciliazione tra l’uomo e Dio, che di politico non ha nulla, e si occupa di anime.

Leggersi la Bibbia per verificare, nessuna jihad, né guerra santa di conquista del mondo.

A coloro che puntano il dito contro la chiesa andrebbe ricordato che lo fecero in nome di Dio, ma che nella sua Parola non c’era scritto niente di ciò.

I cristiani nacquero e subito vennero perseguitati e, guarda caso, quelli che non si sono trasformati in politici vengono perseguitati ancora oggi. L’appello di Salvini, così come quello di tutti coloro che dicono che la scienza da sola non basta è fatto in nome di coloro che alla croce guardano come simbolo di speranza, e non come simbolo politico.La