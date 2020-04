di Niram Ferretti –

La Cina ci ha appestato. No, ci ha salvato. La salvezza viene dai cinesi. Nessuno dica che non si potrà, dopo che questa emergenza sarà passata, riabbracciare un cinese. Sarà un dovere morale farlo, un imperativo.

Dopo tutto quello che hanno fatto per puro spirito di solidarietà.

“Xi Jinping!”

“Xi Jinping!”

“Xi Jinping!”

Scandiremo il suo nome augusto con devozione, riconoscenza, stupore. D’altronde, la via della Seta era già stata avviata. Il Sol dell’avvenire brilla in Cina.

Stupendi, tutti chinati e proni di fronte alla munificenza sanitaria cinese; che il Partito abbia nascosto l’epidemia, che ancora oggi non si sappia con certezza dove e come si sia originato il virus, che abbia costretto Li Wenliang il primo medico cinese a lanciare l’allerta, a una confessione come fosse un criminale, per poi riabiitarlo post mortem, tutto questo è sparito dalla scena.

Ora si celebrano i fasti cinesi in ambito sanitario, grande e nuovo campo in cui il paese del Dragone conta di fare, e sta già facendo, grossi affari. Business is business e anche una pandemia può diventare l’occasione di uno straordinario spin off e i cinesi, va detto, ci sanno fare assai.

Per assommare gaudio a gaudio la Cina è entrata nel panel del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, dove avrà un ruolo chiave nella scelta degli investigatori sulla violazione dei diritti umani, compresi gli osservatori globali sulla libertà di parola, la tutela della salute (sì, la tutela della salute,) le sparizioni forzate e la detenzione arbitaria.

Joseph Stalin, Baffone, è stato fino alla sua morte considerato come un grande benefattore dell’umanità per essere stato determinante nello sconfiggere il mostro nazista. Storia nota. l’Unione Sovietica rappresentava il bene e il progresso malgrado gli orrori che celava e che, molto lentamente sono venuti a galla, uno dopo l’altro.

La Seconda guerra mondiale fu l’occasione ghiotta dell’ex alleato di Hitler di mostrarsi come il Liberatore a cui prostrarsi con imperitura gratitudine.

Xi Jinping sta riuscendo in un capolavoro maggiore. Al vertice del partito che ha cercato di insabbiare il coronavirus, a capo del paese in cui esso ha avuto origine (“It comes from China”, ha ricordato un imperterrito Trump alla reporter che lo rimproverava per definire il virus, “The Chinese virus”), ora si propone come il grande benefattore.

Ma questo è nulla, il fatto è che è considerato tale, è persino riuscito a fare dell’OMS un megafono della propria propaganda tesa a mostrare al mondo l’efficienza del “modello cinese”, quello che funzionerebbe meglio.

E mentre l’Occidente annaspa e arranca in virtù del virus venuto dalla Cina, la Cina avanza a larghi passi, radiosamente sorridente. Il sorriso dell’amore.