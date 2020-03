L’ideologia e il terrore dell’analisi critica

di Davide Cavaliere –

Alain Besançon definì «magica» l’influenza dell’ideologia sulla mente umana. L’ideologia è una pneumopatia infiltrativa della mente, che smette di funzionare correttamente. Numerosi militanti della Sinistra filogovernativa, democratici e pentastellati, sono afflitti da questa patologia.

Hanno appaltato il loro senso critico alla direzione centrale del Partito di riferimento o agli organi di stampa a esso attigui. Sono la versione neo-comunista dei Trinariciuti di guareschiana memoria, hanno due narici per respirare e una terza per svuotare il cranio di ogni idea autonoma e immettere quelle preconfezionate altrove. Aderiscono acriticamente ai comunicati e alla narrazione ciclostilata alla Presidenza del consiglio, sacrificano ogni barlume di ragione alla tessera di Partito. Niente al di fuori di quest’ultimo, tutto in esso, anche la coscienza individuale.

L’ideologia progressista è un nematode dell’intelletto, che ha assunto il controllo della loro mente modificandone il campo cerebrale e riorientandone il linguaggio e le percezioni. Sono posseduti da un’entità mentale esterna, che crea connessioni logiche proprie completamente sganciate dalla realtà empirica. Sono manipolati e, a loro volta, manipolano. Per usare la terminologia di Eric Voegelin, sono logofobici, terrorizzati dalla ragione e dall’analisi critica.

Durante questa crisi, quella scatenata dal Coronavirus, militanti e politicanti della Sinistra hanno affermato tutto e il contrario di tutto, passando, senza soluzione di continuità, dalla sottovalutazione più assoluta agli appelli a stare a casa; dalle campagne tranquillizzanti al dichiarare «zona rossa» l’intera Italia. Da buoni logofobici non hanno ragionato intorno a queste giravolte, non si sono posti nessuna domanda, sono semplicemente passati dal sostenere una tesi ad appoggiare quella opposta. Non hanno ammesso alcun errore. Hanno, però, prodotto una serie di giustificazioni a posteriori del proprio operato, una miscela di tesi sgangherate e confuse facilmente smantellabili.

La loro prima tesi è: «Il “paziente zero” è un tedesco, il “paziente uno” un lombardo, chiudere le frontiere non serviva». Falso. Il dipendete tedesco della Webasto partecipò a una riunione con una donna proveniente da Shanghai. Il giovane italiano era stato a cena con un amico manager di ritorno dalla Cina.

Il Coronavirus è una malattia «cinese» perché quel paese è l’epicentro del contagio. Il governo sospese i voli diretti con la Cina, ma non quelli facenti scalo a Dubai, Doha, Istanbul e Mosca. Non sapremo mai quanti soggetti positivi al nuovo virus siano giunti in Italia con quei voli. Inoltre, nella Toscana governata dalla Sinistra, 2500 cinesi tornarono dal Capodanno trascorso in Cina. Il consolato cinese consigliò ai suoi cittadini di mettersi in «autoquarantena» e il governatore predispose un ambulatorio nella «Chinatown» toscana. La Toscana conta oggi 2522 persone in isolamento. Non sarebbe stato meglio rimandare il ritorno dei cinesi? Si temeva di passare per «fascioleghisti» per usare l’espressione del governatore Rossi. L’antirazzismo ideologico è stato e continua a essere pericoloso.

La loro seconda tesi consiste in questa affermazione: «Il contagio si è diffuso soprattutto nelle regioni governate dalla Lega, Lombardia e Veneto, quindi la colpa dell’emergenza è degli amministratori e della sanità locali». Ennesima mistificazione. Le regioni più colpite sono la Lombardia, certamente, ma subito dopo viene l’Emilia-Romagna di Bonaccini. La regione rossa per eccellenza, con 1386 contagiati e 70 decessi.

La Lombardia è stata colpita duramente perché è il cuore pulsante dell’economia italiana, dove si concentrano molte aziende che commerciano con la Cina e ben 3 grandi aeroporti: Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio. Nessuna colpa può essere attribuita agli amministratori della regione. La sanità lombarda ha retto all’emergenza sanitaria proprio perché efficiente e ben organizzata. Cosa sarebbe accaduto nella Campania di De Luca?

La terza tesi è la più fallace: «Si tratta di una normale influenza. Stiamo esagerando con le misure». Mera affabulazione. Tutti gli istituti sanitari, OMS compresa, hanno certificato che non si tratta di una normale influenza. Il Coronavirus ha una mortalità media del 4 per cento, l’influenza stagionale dello 0,1 per cento. La Sinistra non sta ascoltando gli esperti, proprio lei che si era eretta a paladina della scienza.

La quarta tesi, la più autoprotettiva, recita: «Non bisogna criticare il governo in questo momento di difficoltà». Come ha ricordato Stefano Bonacorsi proprio sulla pagine di Caratteri Liberi, in momenti ben più drammatici della storia nazionale ci sono state forti critiche a chi gestiva la situazione e, addirittura, cambi di governo.

La quinta tesi è la seguente: «La colpa dei contagi è della “gente” che non sta a casa». Tipico della Sinistra demofobica, gettare ogni colpa sul popolo. Se, come dicono, si tratta di una «banale influenza», perché le persone non dovrebbero andare in giro? In ogni caso, dopo aver generato il panico facendosi sfuggire la bozza del decreto che sigillava la Lombardia, addossano la colpa a chi ha tentato di fuggire, sbagliando. Dopo essersi fatti fotografare in palestra (Sala) e al bar (Zingaretti), si sono trasformati in bacchettoni che intimano a tutti di «stare a casa».

La sesta e ultima tesi è la più vergognosa: «C’è emergenza a causa dei tagli alla sanità voluti dal liberismo». Peccato che, proprio la Sinistra, abbia applicato per prima le ricette liberiste quando era al governo. Misure che avvenivano col plauso dell’Unione Europea. Secondo l’istituto di ricerca indipendente Gimbe, negli ultimi dieci anni sono stati tagliati 37 miliardi alla sanità.

Si è cominciato con la crisi economica del 2009, si è proseguito con la «revisione della spesa» di Mario Monti, incensato dalla Sinistra come salvatore della Patria, dell’Euro e del Bilancio pubblico, e poi coi governi Letta, Renzi e Gentiloni. Negli ultimi dieci anni ha governato quasi esclusivamente la Sinistra, hanno fatto i tagli e ora si lamentano.

La Sinistra ha perso completamente il contatto con la realtà. Vive di allucinazioni e fantasie. Sono totalmente incapaci di fare un bilancio critico delle proprie azioni di governo, in nome della loro ideologia open borders e col loro atteggiamento da «Socialisti gaudenti» (e dementi) non sono stati in grado di affrontare adeguatamente la crisi. Ancora rimangono al timone.