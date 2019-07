La capitolazione del movimento Noglobal e le sue contraddizioni

di Davide Cavaliere –

Inizialmente venne chiamato «popolo di Seattle», poi divenne il «Movimento dei movimenti» poiché raggruppava una infinità di sigle, associazioni, ONG, gruppi … ma tutti lo hanno conosciuto e lo conoscono come Movimento no-global. Un grande movimento globale di facinorosi che si è estinto rapidamente, sommerso e seppellito dalle sue contraddizioni e dalla sua inefficacia.

Ha lasciato dietro di sé una fetore di cassonetti bruciati, diossina ideologica e, ovunque, spore velenose. I no-global dicevano di battersi contro il neoliberismo, le disuguaglianze globali, l’imperialismo occidentale e lo strapotere delle multinazionali e delle banche, ma hanno rapidamente virato verso un antiamericanismo rancido, un antisemitismo ributtante e un anticapitalismo dagli accenti staliniani.

Si sono resi protagonisti di una violenza anarcoide, squadrista, terroristica. Perché solo con l’aggettivo «terroristica» può essere definita la violenza organizzata e il teppismo strategico messo in atto dai no-global a Seattle, Genova, Praga e Québec City.

Il Movimento no-global aveva un fervore religioso e assomigliava a una grande chiesa, una comunità militante col suo testo sacro, il celebre No Logo di Naomi Klein e i suoi numi tutelari, come i decani della sinistra radicale americana Noam Chomsky e Ralph Nader, l’ambientalista indiana Vandana Shiva, l’economista James Tobin, l’attivista kenyota e futuro premio Nobel per la Pace, Wangari Maathai e il padre del software libero, Richard Stallman.

In realtà, altro non erano che il vecchio neomarxismo della scuola di Francoforte, il terzomondismo alla Franz Fanon e il filosovietismo delle oligarchie intellettuali occidentali sotto una patina nuova, postmoderna, innovativa, globale e digitale. L’antico entrava nel nuovo millennio fingendosi rinnovato, rinato, ripulito. Il loro obiettivo era fermare la «mondializzazione liberista», un sociologismo con cui indicavano il libero mercato.

Erano i soldati sbandati del comunismo sepolto sotto le macerie del muro di Berlino, ex politici orfani dell’Urss coagulatisi in clan politici senza prospettive parlamentari, decisi a condurre una guerra a bassa intensità contro le democrazie a economia di mercato. Intenzionati a vandalizzare i McDonald’s per vendicare Lenin e il socialismo collassato.

Il Movimento era composto da minoranze politiche fanatiche e mediaticamente sovraesposte, a cui non faceva da contraltare una maggioranza pacifica visto che quasi ogni manifestazione si è conclusa con scontri e tafferugli. Se i violenti fossero stati una minoranza, com’è stato possibile che non sono mai stati neutralizzati ed espunti dalla maggioranza?

Da Genova a Göteborg, centinaia di migliaia di «pacifici» filantropi non sono riusciti ad arginare qualche centinaio di vandali. Credibile? La loro violenza si nutriva della convinzione che non fosse esercitata contro Stati democratici, ma contro plutocrazie classiste. Una certezza, che affonda le sue radici nel loro retroterra culturale marxista e «rivoluzionario».

I manifestanti mettevano in scena la pantomima della rivoluzione, una sceneggiata teatrale, un orgia di violenza urbana. Posseduti momentaneamente dallo spirito di Che Guevara o del Subcomandante Marcos, mettevano a ferro e fuoco una città. Giocavano a fare i rivoluzionari: «facciamo finta di fare la Resistenza contro il fascismo neoliberista».

Il grande filosofo francese Jean-François Revel, faceva notare che i manifestanti avversi al «capitalismo sregolato e selvaggio» contestavano l’Organizzazione Mondiale del Commercio, il cui compito è regolamentare gli scambi commerciali.

I no-global o new-global, come amano farsi chiamare poiché sono contro la mondializzazione «neoliberista» e non contro la mondializzazione in sé (riproposizione dell’internazionalismo proletario), sono afflitti da un marxismo semplicistico, elementare. Un passione anticapitalista che si accompagna sempre a una avversione monomaniacale contro l’America.

Gli Stati Uniti incarnano il capitalismo, la società iniqua per eccellenza, l’arroganza del dollaro. Insieme agli USA non potevano non odiare anche Israele, lancia coloniale conficcata nei paesi arabi e proletari. Il movimento anti-globalizzazione (o nuova globalizzazione) è stato un vettore dell’odio antiebraico e antisionista, uno dei suoi leader più amati, il baffuto José Bové andò a Ramallah a portare la sua solidarietà al terrorista Arafat. Alla marcia antiglobalizzazione di Washington nel 2002, la folla gridava «martiri, non assassini» riferendosi ai kamikaze palestinesi che facevano a brani i civili israeliani.

Ai manifestanti no/new-global non interessavano le sorti dei paesi più poveri, volevano solo continuare la lotta contro il presunto imperialismo occidentale e contro le democrazie liberali a economia capitalista. A loro non importava che gli Stati africani e asiatici uscissero, progressivamente, dalla povertà grazie al liberismo e chiedevano più globalizzazione. Avevano le loro granitiche convinzioni, le loro formule, i loro schemi mentali e questo li bastava.

Non si sono mai preoccupati di sapere cosa pensassero, davvero, gli uomini e le donne non occidentali, il loro era un esotismo con velleità rivoluzionarie. Sobillatori che si riunivano a Genova o a Porto Alegre e si incensavano, dichiaravano la propria superiorità morale rispetto agli avversari, affermavano il proprio dolcissimo amore per i diseredati del mondo e si proclamavano contro i crimini sociali dell’new order capitalista e americanizzato.

Il Movimento no-global si è dissolto, fu una grande festa colorata, carnevalesca, utopica, insipiente, incongrua. Un Movimento del quale non sentiamo la mancanza.