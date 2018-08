Francia: ascesa e caduta di Emmanuel Macron

di Guy Millière –

Quando Emmanuel Macron è stato eletto Presidente della Repubblica francese nel maggio 2017, è stato descritto come un riformatore che avrebbe cambiato tutto in Francia e in Europa. Quattordici mesi dopo, le illusioni sono sparite .

Le riforme attuatesi si sono rivelate essenzialmente estetiche e non riescono a rallentare il declino del paese. La crescita economica è prossima allo zero: ha raggiunto lo 0,2% nel secondo trimestre del 2018. Il tasso di disoccupazione 8,9% a luglio, rimane elevato. La spesa pubblica in percentuale del PIL francese è rimasta al 56,4%, la più elevato d’Europa. Il paese è spesso paralizzato dagli scioperi dei trasporti pubblici .

Le aree di illegalità continuano a crescere e lo stesso Macron ha recentemente ammesso la sua impotenza chiedendo una ” mobilitazione generale ” della popolazione, le rivolte sono frequenti; qualsiasi grande riunione pubblica comporta atti di saccheggio e dolosi . La notte dopo la vittoria della squadra francese alla Coppa del mondo, centinaia di teppisti si sono mescolati alla folla e hanno rotto finestre, filiali di banche vandalizzate con i relativi bancomat, sono stati distrutti pannelli di segnalazione stradale e bruciate automobili.

Poiché la maggior parte delle attività economiche in Francia si fermano a luglio e ad agosto, Macron avrebbe potuto pensare che sarebbe stato possibile per lui godersi una pausa estiva, ma questo non si è verificato a causa dello scandalo Benalla.

Il 19 luglio, il quotidiano Le Monde ha pubblicato un video girato il 1 maggio che mostra un uomo che indossa un elmetto di polizia e che attacca brutalmente due persone nel centro di Parigi. Una descrizione che accompagna il video ha spiegato che l’uomo era “Alexandre Benalla, capo della sicurezza dello Stato”.

Benalla era in effetti la guardia del corpo personale di Macron che lo accompagnava in ogni momento e in ogni luogo, anche durante viaggi privati ​​in località sciistiche o in spiaggia . I documenti sono stati resi pubblici e mostrano che Benalla si presentava come “assistente del capo di stato maggiore del Presidente”, mentre nella lista ufficiale dei membri dello staff dell’Eliseo, il suo nome non appariva. Benalla ha ottenuto anche una difesa segreta senza un’apparente giustificazione e, sebbene non abbia passato l’esame per diventare un poliziotto, ha ricevuto un incarico, come per magia.

L’agente Beltrame è morto come eroe salvando una donna presa in ostaggio e con la gola tagliata da un terrorista islamico, ma non ha mai goduto di privilegi.

Benalla ha goduto di tutti i tipi di benefici , una macchina con autista, un appartamento di duecento metri quadrati in un magnifico edificio di proprietà dello Stato. Inoltre, non è stato perseguito per quanto successo .

Gli avversari politici – di sinistra e di destra – di Macron hanno chiesto e ottenuto una commissione d’inchiesta parlamentare. Il ministro dell’Interno ha dichiarato di essere a conoscenza dell’aggressione filmata il 1 maggio, ma ha aggiunto di aver appreso chi era Benalla leggendo i giornali. Il capo della polizia di Parigi ha parlato di un ” malsano clientelismo ” ma si è rifiutato di fornire dettagli. Il segretario generale del sindacato di polizia principale (PSC Polizia FO) ha menzionato la presenza nell’entourage del Presidente dei teppisti “che agiscono al di là di qualsiasi stato di diritto” .

Macron non ha detto nulla per sei giorni. Poi, in un incontro privato con parlamentari e ministri del suo partito, ha dichiarato di “assumersi la responsabilità” per l’affare di Benalla, scandalizzando non poco l’opinione pubblica francese e ha aggiunto: “Abbiamo una stampa che non cerca più la verità … Vedo un potere mediatico che vuole diventare un potere giudiziario”. Sperando in tal modo di intimidire i critici e di imporre il silenzio.

La rabbia dei suoi avversari si è quindi intensificata e hanno dichiarato che la reazione di Macron è stata offensiva e inappropriata . Hanno sottolineato che molti dettagli del caso Benalla sembrano strani e che un’indagine approfondita è essenziale. Un politico rivale ha detto che lo scandalo ha raggiunto ” il livello di Watergate “.

Ciò detto, la giustizia in Francia non è indipendente dal governo; nessun giudice cercherà di saperne di più sullo scandalo. Nessuna indagine approfondita avrà luogo. I media francesi sono fortemente sovvenzionati dal governo e non sono più indipendenti dalla giustizia. Neanche i media che non sono finanziati dall’autocensura di Stato, perché appartengono per lo più a società la cui esistenza dipende da contratti governativi sono in realtà liberi . Nessun giornalista francese cercherà di saperne di più.

Poiché la Costituzione francese non prevede una procedura di impedimento , i presidenti francesi godono di un’immunità quasi completa .

Macron sa che i suoi predecessori sono stati in grado di rimanere al potere nonostante gli scandali che li hanno colpiti. Charles de Gaulle ha creato una milizia molto equivoca che esiste da trent’anni: il SAC (Civic Action Service).

François Mitterrand si è dimesso dopo che molti dei suoi membri sono stati coinvolti in un sanguinoso massacro nei pressi di Marsiglia. Ha quindi creato un’unità “controspionaggio”, con sede presso l’Elysee Palace, per intimidire coloro che potevano rivelare l’esistenza della sua seconda famiglia nascosta. Nel 2005, i membri dell’unità furono indagati per aver praticato le intercettazioni telefoniche illegali, durante la presidenza Mitterrand: nove anni dopo la morte di Mitterand. Nel 2011, Jacques Chirac è stato condannato a due anni di carcere e sospeso per appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso di fiducia del pubblico durante la sua presidenza: quattro anni dopo la fine del suo secondo mandato.

Il cronista Ivan Rioufol, in un recente libro, ha descritto la vittoria di Macron come una ” mascherata ” organizzata da “socialisti in declino”, “apparati dell’UE”, sostenitori dell’islamizzazione dell’Europa e seguaci del capitalismo della connivenza.

Macron resterà Presidente, ma sarà un Presidente sminuito. Ha affermato di incarnare una ” Repubblica esemplare “, ma questo non sarà in realtà possibile.

Macron è stato in grado di emarginare i suoi avversari politici, ma questo ora non si verifica più. I suoi oppositori erano già critici per la mancanza di risultati di politica economica – tagli di imposta sul reddito insignificanti accompagnati da numerosi regolamenti aggiuntivi, modifiche minime in un codice del lavoro molto rigido – e la sua debole risposta ai furti in aumento , furti d’auto , stupri e disordini sociali lo penalizza.

D’ora in poi, tutte le decisioni che prenderà saranno trattate con sospetto e criticate senza pietà. Macron ha già dovuto rinviare una riforma costituzionale destinata a rafforzare il potere presidenziale (cioè il proprio).

Altri progetti, come la massiccia riduzione del numero dei dipendenti pubblici e la riforma dell’assicurazione contro la disoccupazione , saranno probabilmente abbandonati. Il suo indice di gradimento è in netto declino . Il degrado della Francia continua.

Di violenza hanno recentemente parlato gli abitanti di Calais relativamente a clandestini che vivono in baraccopoli di circa 6000 persone, i giornalisti hanno definito Calais “una giungla “. Il governo ha ripetutamente promesso di affrontare la situazione, ma non ha fatto quasi nulla. Calais con 75.000 abitanti, è una città devastata : i prezzi delle case sono crollati, negozi e iristoranti sono chiusi e i turisti si mantengono a distanza.

Lo scorso maggio, i parlamentari hanno pubblicato un rapporto sulla situazione nel dipartimento di Seine Saint Denis, nella periferia di Parigi. Il rapporto afferma che il 20% della popolazione del dipartimento è composto da persone simili a quelle che vivono nella “giungla di Calais”; Centinaia di aziende sono sull’orlo della bancarotta e la polizia è impotente e non può fare un lavoro efficace.

Una situazione simile esiste in altre parti del paese, sono numerosi i casi di disordini causati da bande islamiche scoppiate di recente a Nizza sulla Costa Azzurra, e vicino a La Prte de la Chapelle all’interno di Parigi.

L’evoluzione demografica della popolazione francese, iniziata alcuni decenni fa, non sta migliorando. L’economista Charles Gave ha recentemente utilizzato dati statistici per dimostrare che se nulla cambia, la popolazione non musulmana potrebbe essere una minoranza in Francia fra 40 anni. Ha aggiunto: “Quello che è successo alla Spagna o all’Asia Minore nel decimo e undicesimo secolo arriverà in Europa nel ventunesimo secolo, questa è una certezza”.

I sondaggi dimostrano che alle elezioni presidenziali, anche se Macron ha vinto con solo il 23,8% dei voti nel primo turno nel 2017, la maggioranza di coloro che hanno votato per lui al secondo turno, tuttavia, come mostrano i sondaggi, voterbbero più per il suo avversario che per Macron stesso, che non ha mai avuto il sostegno popolare.

Macron è uno dei principali sostenitori di un’Europa multiculturale, post-nazionale, post-democratica e post-cristiana. Un numero crescente di europei vede questa concezione dell’Europa come un vettore della distruzione della propria civiltà e vota per i leader che hanno posizioni di resistenza.

I politici che hanno la stessa concezione dell’Europa come Macron vengono progressivamente eliminati dalla scena politica o ridotti a posizioni precarie.

L’italiano Matteo Renzi è stato duramente battuto nelle elezioni del 2018. La cancelliera tedesca Angela Merkel, una volta descritta come “il leader più potente in Europa”, mantiene il suo posto solo perché ha accettato misure per limitare ulteriormente l’immigrazione in Germania.

Macron non cadrà improvvisamente come Renzi, ma la sua posizione al momento sembra precaria quanto quella di Merkel.

I leader che rappresentano la resistenza a ciò che Macron incarna, guadagnano terreno. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è stato rieletto in aprile e ora è al suo terzo mandato consecutivo. Ha guidato la campagna per la difesa delle radici giudeo-cristiane dell’Europa e della sovranità nazionale e contro l’immigrazione musulmana.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha un programma simile a quello di Orbán. I governi polacco e ceco hanno posizioni molto vicine a quelle di Kurz e di Orbán. Matteo Salvini , leader della Lega (partito ostile all’immigrazione di massa), è ora Ministro dell’Interno e Vice Primo Ministro del Governo italiano.

Macron ha recentemente rivelato ciò che pensa dei “populisti” come Orbán, Kurz e Salvini: “una crescente lebbra in Europa” e ha invitato gli europei a “combatterli”.

fonte: https://fr.gatestoneinstitute.org/12923/macron-ascension-chute

Traduzione: di Loredana Biffo