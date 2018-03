Il futuro islamico dell’Europa

di Guy Millière –

I leader europei hanno accettato la trasformazione di frammenti dei propri paesi in territori nemici. Vedono un disastro demografico in corso. Sanno che in due o tre decenni l’Europa sarà governata dall’Islam.

Dieci anni fa, descrivendo quelli che definì “gli ultimi giorni dell’Europa”, lo storico Walter Laqueur disse che la civiltà europea sarebbe morta e che solo i monumenti e i musei antichi sarebbero sopravvissuti. La sua diagnosi era troppo ottimista. Monumenti e musei museali potrebbero essere distrutti. Guardate piuttosto a ciò che i membri neri incappucciati dell ‘”Antifa” – un movimento “antifascista” le cui azioni sono totalmente fasciste – fanno alle statue negli Stati Uniti.

L’attacco terroristico a Barcellona ha provocato le stesse reazioni di tutti i principali attacchi terroristici in Europa: lacrime, preghiere, fiori, candele, orsacchiotti e proclamazioni che dicevano che “l’Islam, è la pace Quando le persone si sono riunite per chiedere misure più severe contro la crescente influenza dell’islamismo in tutto il continente, hanno affrontato un raduno “antifascista” . I musulmani tengono una dimostrazione per difendere l’Islame ha affermato che i musulmani che vivono in Spagna sono le “principali vittime” del terrorismo. Il presidente della Federazione spagnola delle associazioni religiose islamiche, Mounir Benjelloun El Andaloussi, ha parlato di una ” cospirazione contro l’Islam ” e ha affermato che i terroristi sono stati “strumenti” di odio islamofobo. Il sindaco di Barcellona Ada Colau piangeva davanti alle telecamere e diceva che la sua città sarebbe rimasta una “città aperta” per tutti gli immigrati. Il governatore della Catalogna, Carles Puigdemont , usava quasi le stesse parole. Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, un conservatore, fu l’unico a osare la chiamataterrorismo jihadista per nome. Molti giornalisti europei hanno affermato che le sue osservazioni erano troppo dure.

I maggiori giornali europei descrissero l’orrore e cercarono nuovamente spiegazioni per ciò che continuavano a descrivere come “inesplicabili”. Il principale quotidiano spagnolo, El Pais , ha osservato in un editoriale che la “radicalizzazione” è il frutto amaro dell ‘”esclusione” da certe “comunità” e ha aggiunto che la risposta deve essere più di “giustizia sociale”. In Francia, Le Monde ha suggerito che i terroristi volevano “incitare all’odio” e hanno sottolineato che gli europei dovrebbero evitare i “pregiudizi”. Nel Regno Unito, ha spiegato The Telegraphche “gli assassini attaccano l’Occidente perché l’Occidente è quello che è, e non a causa di ciò che fa” – ma l’articolo parlava di “assassini”, non di “terroristi” o ” degli islamisti “.

Gli esperti anti-terrorismo intervistati in televisione hanno affermato che gli attacchi, perpetrati nel continente a un ritmo sempre più veloce, sarebbero diventati più gravi. Hanno fatto notare che il piano iniziale dei jihadisti a Barcellona era quello di distruggere la Basilica della Sagrada Familia e uccidere migliaia di persone. In generale hanno aggiunto che gli europei dovrebbero imparare a vivere con la minaccia della carneficina . Non hanno offerto alcuna soluzione. Molti di loro hanno ribadito che i terroristi non sono realmente musulmani e che gli attacchi “non hanno nulla a che fare con l’Islam”.

Molti leader dell’Europa occidentale vedono il terrorismo islamico come una realtà alla quale gli europei devono abituarsi – una sorta di fatalità che non deriva dall’Islam. Quasi tutti ora evitano persino di parlare di “terrorismo”. Dopo l’attentato di Barcellona, ​​il cancelliere tedesco Angela Merkel ha rilasciato una breve dichiarazione su un evento “disgustoso”, ha espresso la sua “solidarietà” con gli spagnoli e si è spostato su qualcos’altro. Il presidente francese Emmanuel Macron ha twittato un messaggio di condoglianze e ha parlato di un “attacco tragico”.

In tutta Europa, le espressioni di rabbia sono attentamente emarginate. Le richieste di mobilitazione, o un profondo cambiamento nelle politiche di immigrazione, provengono solo da politici descritti sprezzatamente come “populisti”.

I critici dell’Islam, per quanto piccoli, suscitano immediatamente ondate di indignazione. I libri più diffusi sull’Islam in Europa sono scritti da uomini vicini alla Fratellanza Musulmana, come Tariq Ramadan. Esistono più libri “politicamente scorretti”, ma venduti sottobanco come se fossero contrabbandati. Librerie islamiche vendono volantini che invocano la violenza senza nemmeno nascondere ciò che fanno. Dozzine di imam, simili a Abdelbaki Es Satty , l’uomo sospettato di essere stato il progettista dell’attentato di Barcellona, ​​continuano a predicare impunemente; se vengono arrestati a volte, vengono rilasciati rapidamente.

Regna l’offerta Il discorso che permea l’atmosfera afferma che, nonostante le crescenti minacce, gli europei devono vivere la loro vita il più normalmente possibile. Ma gli europei vedono le minacce. Vedono che la vita di tutti i giorni non può essere vissuta normalmente. Vedono poliziotti e soldati nelle strade, più controlli di sicurezza, controlli severi all’ingresso di teatri e negozi. Vedono l’onnipresenza dell’insicurezza ovunque. E anche se gli viene detto di ignorare l’origine delle minacce, sanno che cos’è questa origine. Dicono che non hanno paura. Migliaia di persone a Barcellona hanno urlato ” No tinc por ” (“Non abbiamo paura”). In realtà, sono morti di paura.

I sondaggi mostrano che gli europei sono pessimisti e pensano che il futuro sarà cupo. I sondaggi mostrano anche che gli europei non si fidano più di chi li governa, ma ritengono di non avere scelta.

Il cambiamento che ha avuto luogo nelle loro vite si è svolto in breve tempo, meno di mezzo secolo. Cinquant’anni fa, in Europa c’erano solo poche migliaia di musulmani – per lo più lavoratori immigrati provenienti da ex colonie europee. Dovevano essere in Europa solo temporaneamente , e non è stato loro chiesto di integrarsi.

Erano presto centinaia di migliaia, poi milioni. La loro presenza è diventata permanente. Molti divennero cittadini dei paesi in cui si stabilirono. Chiedere loro di integrarsi è diventato impensabile: la maggior parte è arrivata a considerarsi prima musulmani.

I leader europei hanno smesso di difendere la propria civiltà. Hanno suggerito gradualmente che tutte le culture dovrebbero essere considerate equivalenti. Hanno rinunciato a combattere.

I programmi scolastici sono stati modificati. I bambini europei hanno imparato che l’Europa e l’Occidente hanno saccheggiato il mondo musulmano – e non che i musulmani abbiano, infatti, invaso e conquistato l’Impero cristiano bizantino, il Nord Africa e il Medio Oriente , parte dell’Europa orientale, Grecia, Cipro del Nord e Spagna. Fu loro spiegato che la civiltà islamica era stata splendida e fiorente prima che la colonizzazione venisse a devastarla.

Gli stati sociali, creati negli anni del dopoguerra, iniziarono a generare una sottoclasse di persone intrappolate nella dipendenza, proprio come il numero di musulmani in Europa crebbe.

I distretti abitativi sociali sono diventati quartieri prevalentemente musulmani. L’emergere della disoccupazione di massa, che ha colpito principalmente i lavoratori meno qualificati, ha trasformato i quartieri musulmani in quartieri di disoccupazione di massa.

Gli agitatori sociali hanno detto i musulmani disoccupati dopo aver presumibilmente saccheggiato loro paese di origine, gli europei avevano utilizzato i musulmani a ricostruire l’Europa e ora considerati gli utensili usati.

Il crimine è aumentato. I quartieri musulmani sono diventati aree di alta criminalità .

Gli estremisti predicatori musulmani sono arrivati ​​e hanno rafforzato l’odio per i musulmani contro l’Europa. Hanno detto che i musulmani dovrebbero ricordare quello che erano e che l’Islam dovrebbe vendicarsi . Hanno spiegato ai giovani criminali musulmani nelle prigioni che la violenza potrebbe essere usata per una nobile causa: jihad.

Alla polizia è stato ordinato di non intervenire troppo energicamente per non aggravare le tensioni. Quartieri di alta criminalità sono diventati aree di illegali , luoghi adatti per il reclutamento di terroristi islamici.

I leader europei hanno accettato la trasformazione di frammenti dei propri paesi in territori nemici.

Si sono verificati disordini; I leader europei hanno fatto ancora più concessioni. Hanno approvato leggi che limitano la libertà di espressione .

Quando il terrorismo islamico ha iniziato a colpire l’Europa, non sapevano come reagire. Ancora non lo sanno. Sono prigionieri di una situazione che hanno creato e non possono più controllare.

Sembrano indifesi.

Non possono incriminare l’Islam: le leggi che hanno adottato lo rendono illegale. Nella maggior parte dei paesi europei, fare domande sull’Islam è considerato “islamofobico” e può portare a pesanti multe o persino a processi e condanne a una pena detentiva (come è successo a Lars Hedegaard , Elisabeth Sabaditsch- Wolff , Geert Wilders o George Bensoussan ).

Non possono ristabilire la legge e l’ordine in aree di illegalità: ciò implicherebbe l’intervento dell’esercito e l’introduzione della legge marziale. Non possono adottare le soluzioni proposte dalle parti che hanno spinto verso i margini della vita politica europea.

Non riescono nemmeno a chiudere i loro confini, aboliti nel 1995 dagli accordi di Schengen. Ripristinare i controlli alle frontiere sarebbe costoso e dispendioso in termini di tempo.

I leader europei sembrano non avere né la volontà né i mezzi per opporsi all’ondata di ondate di migranti musulmani dall’Africa e dal Medio Oriente che arrivano a milioni. Sanno che i terroristi si nascondono tra i migranti, ma non effettuano i controlli necessari.

Ricorrono a sotterfugi e bugie. Creano programmi di ” de-radicalizzazione ” che non funzionano: i “radicali”, a quanto pare, non vogliono essere “de-radicalizzati”.

I leader europei stanno cercando di definire la “radicalizzazione” come un sintomo di “malattia mentale” e stanno pensando di chiedere agli psichiatri di risolvere il problema. Parlano della creazione di un ” Islam europeo “, che dovrebbe essere totalmente diverso dall’Islam altrove sulla terra. Prendono posizioni arroganti per darsi l’illusione di una superiorità morale; questo è ciò che hanno fatto Ada Colau e Carles Puigdemont a Barcellona, ​​i quali hanno affermato di avere dei principi e che Barcellona rimarrebbe ” aperta ” agli immigrati. Angela Merkel si rifiuta di affrontare le conseguenze della sua politica di accoglienza di innumerevoli migranti, e lei critica Paesi dell’Europa centrale che si rifiutano di adottare politiche simili alla propria.

I leader europei vedono un disastro demografico in corso. Sanno che in due o tre decenni l’Europa sarà governata dall’Islam .

Cercano di anestetizzare le popolazioni non musulmane evocando il sogno di un futuro idilliaco che non esisterà mai. Dicono che l’Europa deve imparare a convivere con il terrorismo e che nessuno può farci nulla.

Potrebbero provare ad agire un po ‘; non ci provano nemmeno – questo potrebbe, oltre al resto, costare loro i voti musulmani alle elezioni.

Winston Churchill disse a Neville Chamberlain: “Hai avuto la scelta tra guerra e disonore. Hai scelto il disonore, avrai la guerra. Queste osservazioni potrebbero essere valide per oggi.

La Basilica della Sagrada Familia di Barcellona è stata risparmiata solo grazie alla goffaggine di un terrorista che non sapeva come gestire gli esplosivi. Altri monumenti potrebbero non essere così fortunati.

La morte dell’Europa sarà indubbiamente violenta e dolorosa: nessuno sembra intenzionato a fermarlo. Gli elettori potrebbero ancora, ma dovrebbero farlo rapidamente, prima che sia troppo tardi.

fonte: https://fr.gatestoneinstitute.org/11018/europe-futur-islamique